رئيس الشورى: المشاركة في قمة رؤساء برلمانات العشرين تجسد أهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها

المناطق - الرياض:

يترأس الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، وفد المملكة في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين والتي تنطلق أعمالها غدًا الخميس، في جمهورية ايطاليا ويستضيفها البرلمان الإيطالي بالتعاون مع البرلمان الدولي تحت عنوان “برلمانات من أجل الشعوب، وكوكب الأرض والازدهار”.

وقال الدكتور عبد الله، في بيان أورده الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن مشاركة مجلس الشورى في أعمال القمة تأتي تجسيدًا لأهمية المملكة في هذه المجموعة ودورها، وانطلاقًا من حرص واهتمام قيادة المملكة في تعزيز التفاعل والتواصل مع المجتمع الدولي لاسيما من خلال مجموعة العشرين.

وأضاف: “نتطلع في أن تسهم القمة السابعة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في روما، في الوصول إلى مخرجات ومبادرات تعمق جهود المجموعة في بناء الإنسان وحمايته وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد العالمي وتحقيق آمال وتطلعات الشعوب”.

وأكّد الدور العالمي والمحوري الذي تمثله المملكة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في قيادة العالم نحو مزيد من الاطمئنان والاستقرار أثناء رئاستها لأعمال قمة مجموعة العشرين العام الماضي والتي تزامنت مع جائحة كورونا، وما أثمرت عنه رئاسة المملكة من نتائج وقرارات تاريخية فاعلة وملموسة.

كما أشار إلى التغيرات والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم لاسيما في ظل جائحة كورونا يفرض على المجتمع الدولي بمختلف تجمعاته ومنظماته المزيد من التعاون والعمل من أجل مواصلة إيجاد الحلول المناسبة وتكثيف الجهود وتوحيدها لمناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي والإنساني.

ويبحث رؤساء برلمانات مجموعة العشرين خلال القمة السابعة مواصلة الجهود المبذولة الرامية لتعزيز الاستجابة للأزمة الاقتصادية الحاصلة جراء التحدي العالمي المتمثل في جائحة كورونا، ومناقشة إعادة إحياء النمو الاقتصادي من ناحية الاستدامة الاجتماعية والبيئية، والاستدامة والأمن الغذائي.