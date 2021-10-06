الصحة تحث على التباعد للوقاية من كورونا بفيديو جديد

محررو المناطق:

حثّت وزارة الصحة، على الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو توعويًّا، عبر حسابها على موقع الواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، وقالت: “الاعتذار عن الاقتراب قبل الخطر، أفضل من الابتعاد بعد المرض، التزم بالتباعد لسلامتك”.

وأضافت الوزارة في الفيديو: “التزامك يمنعها وإههالك ينقلها”، في إشارة إلى خطر نقل العدوى.