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الصحة تحث على التباعد للوقاية من كورونا بفيديو جديد

الصحة تحث على التباعد للوقاية من كورونا بفيديو جديد
http://almnatiq.net/?p=1042415
محررو المناطق:

حثّت وزارة الصحة، على الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو توعويًّا، عبر حسابها على موقع الواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، وقالت: “الاعتذار عن الاقتراب قبل الخطر، أفضل من الابتعاد بعد المرض، التزم بالتباعد لسلامتك”.

وأضافت الوزارة في الفيديو: “التزامك يمنعها وإههالك ينقلها”، في إشارة إلى خطر نقل العدوى.

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