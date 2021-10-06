الصحة تحث على التباعد للوقاية من كورونا بفيديو جديد

حثّت وزارة الصحة، على الالتزام بالتباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.
ونشرت الوزارة مقطع فيديو توعويًّا، عبر حسابها على موقع الواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، وقالت: “الاعتذار عن الاقتراب قبل الخطر، أفضل من الابتعاد بعد المرض، التزم بالتباعد لسلامتك”.
وأضافت الوزارة في الفيديو: “التزامك يمنعها وإههالك ينقلها”، في إشارة إلى خطر نقل العدوى.
الاعتذار عن الاقتراب قبل الخطر، أفضل من الابتعاد بعد المرض، التزم بالتباعد لسلامتك. pic.twitter.com/ZVaqUu1Kjk
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 6, 2021
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