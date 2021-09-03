برعاية أمير المنطقة.. القافلة الإرشادية الزراعية تنطلق الخميس في عسير

المناطق- عسير:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير تنطلق يوم الخميس السابع من شهر أكتوبر الحالي القافلة الإرشادية الزراعية، والتي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف القافلة لرفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.

وتعد فعاليات القافلة استكمالاً لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، والتي انطلقت من مدينة الرياض لتحط رحالها في عدد من مناطق المملكة قبل ان تصل لمنطقة عسير, وتشمل فعاليات القافلة العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في اكثر من محافظة ومركز بمنطقة عسير, إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين بوضع اركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.