“التقديم يستمر يومين”.. رئاسة الحرمين تعلن عن وظائف موسمية بالمسجد الحرام

المناطق - مكة المكرمة:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية بمكة المكرمة، توفُّر وظائف موسمية مؤقتة للرجال والنساء للعمل بالمسجد الحرام.

ويبدأ موعد التقديم يوم الأحد الموافق 4/3/1443 هـ وينتهي يوم الإثنين الموافق 5/3/1443هـ.

وتشمل شروط التقديم على الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة، والاستعداد للعمل في أي وقت، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، وطباعة بيانات المتقدم من منصة أبشر في حالة القبول المبدئي، واجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونيًّا عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة على الرابط (هنـــــــا)