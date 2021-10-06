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المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره السوري بهدفين نظيفين في بطولة غرب آسيا

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المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره السوري بهدفين نظيفين في بطولة غرب آسيا

المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره السوري بهدفين نظيفين في بطولة غرب آسيا
المنتخب السعودي الأولمبي
http://almnatiq.net/?p=1042454
محررو المناطق:

فاز المنتخب السعودي الأولمبي على نظيره السوري 2-0، في دور المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ورغم الخسارة استمر المنتخب السوري بالصدارة بفارق الأهداف عن نظيره السعودي الذي تنتظره مباراة أمام البحرين يوم الجمعة المقبل.

بدأ الأخضر ضاغطًا بغية إحراز هدف مبكر بينما اعتمد السوريون على المرتدات وكانت أولى الفرص لنسور قاسيون عبر محمد رياحينه تصدى لها حارس الأخضر نواف العقيدي.

ونجح خالد الغنام في الحصول على ضربة جزاء بعد فاصل مهاري تجاوز به الحارس عبد الرحمن البيطار ووضع الكرة في المرمى ليتصدى لها الليث علي بيده، فنال اللاعب السوري بطاقة الحمراء، بينما سجل عبد الله الحمدان الركلة بنجاح في الدقيقة 11.

واستغل الأخضر حالة الطرد وضغط على مرمى البيطار الذي استبسل في التصدي لكل الكرات الخطيرة، التي كان أبرزها تسديدة تركي العمار في منتصف الشوط.

واستمر الضغط السعودي بينما تراجع منتخب سوريا للدفاع حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر 1-0.

وبدأ الشوط الثاني كسابقه، دون وجود فرص حقيقية سوى تسديدة محمد ريحانية لاعب المنتخب السوري بعد مرور 60 دقيقة تصدى لها الحارس العقيدي.

وكاد الأخضر أن يضيف هدفا ثانيا برأسية هيثم عسيري في الدقيقة 77 لكن تصدى لها الحارس السوري البيطار.

وفي الوقت بدل الضائع نجح البديل عبد الله رديف في إضافة الهدف الثاني للمملكة.

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