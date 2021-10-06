أمير جازان يعزي بوفاة “الرفاعي” مدير المالية الأسبق بالمنطقة

جازان - فضه عطيف:

قدم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، خالص التعازي والمواساة إلى أسرة وأبناء ، مدير فرع وزارة المالية الأسبق أ. عبدة بن محمد رفاعي – رحمه الله-‏ وذلك إثر معاناة مع المرض.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان، لأسرة الرفاعي عن خالص تعازيه ومواساته لهم ولكافة أسرتهم وذويهم ، ونوه سموه بما قدمه الفقيد من جهود لخدمة دينه ووطنه خلال فترة عمله السابق بفرع وزارة المالية بمنطقة جازان ، سائلا المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جمعيًا الصبر والسلوان.

ومن جانبهم عبَّر ابناء وأفراد أسرة الفقيد الرفاعي ، كافة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على مواساته لهم، ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة، وألا يُريه أي مكروه في عزيز لديه .