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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم

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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم
أمير الرياض بالنيابة
http://almnatiq.net/?p=1042459
المناطق - الرياض

أدّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم – رحمه الله، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

وأدى الصلاة أيضًا, الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

وقدم الأمير محمد، العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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