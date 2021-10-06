وزير الرياضة يشهد التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مباراة اليابان

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شهد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مواجهة اليابان يوم غٍد الخميس.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني، مساء غٍد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، في مواجهة مرتقبة دائما ما تكون الإثارة عنوانها الأبرز.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في تصفيات كأس العالم، بالفوز على فيتنام بنتيجة (3-1)، فيما فاز على عمان بهدف نظيف، ليتقاسم الأخضر صدارة المجموعة مع أستراليا بـ 6 نقاط.