احدث الأخبار

وزير الرياضة يشهد التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مباراة اليابان
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي بوفاة “الرفاعي” مدير المالية الأسبق بالمنطقة
المناطق
 أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم
أبرز المواد
 المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره السوري بهدفين نظيفين في بطولة غرب آسيا
أبرز المواد
 أمير نجران يقدم تعازيه لعضو لجنة إصلاح ذات البين آل فطيح
المناطق
 “التقديم يستمر يومين”.. رئاسة الحرمين تعلن عن وظائف موسمية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 “حافظ الطريق يا فندم وقادر أفتحه”.. أحد أبطال أكتوبر يروي موقفًا للرئيس المصري عندما كان ملازم أول بالجيش
أبرز المواد
 الصحة تحث على التباعد للوقاية من كورونا بفيديو جديد
أبرز المواد
 استشاري موارد بشرية يكشف خطوات اقتناص الفرص بموسم الرياض (فيديو)
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة.. القافلة الإرشادية الزراعية تنطلق الخميس في عسير
أبرز المواد
 سفير تونس: نشكر خادم الحرمين لاستجابته السريعة وتوجيهه بإرسال مساعدات طبية عاجلة (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة بمحافظة الحديدة
أبرز المواد
وزير الرياضة يشهد التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مباراة اليابان

وزير الرياضة يشهد التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مباراة اليابان

أبرز المواد
أمير جازان يعزي بوفاة “الرفاعي” مدير المالية الأسبق بالمنطقة

أمير جازان يعزي بوفاة “الرفاعي” مدير المالية الأسبق بالمنطقة

المناطق
أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على بداح الفغم

أبرز المواد
المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره السوري بهدفين نظيفين في بطولة غرب آسيا

المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره السوري بهدفين نظيفين في بطولة غرب آسيا

أبرز المواد

وزير الرياضة يشهد التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مباراة اليابان

وزير الرياضة يشهد التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مباراة اليابان
التدريب الختامي للمنتخب الوطني
http://almnatiq.net/?p=1042466
المناطق - الرياض:

شهد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اليوم الأربعاء، التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مواجهة اليابان يوم غٍد الخميس.

ويستضيف ملعب الجوهرة المشعة، مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني، مساء غٍد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، في مواجهة مرتقبة دائما ما تكون الإثارة عنوانها الأبرز.

وكان المنتخب السعودي قد استهل مشواره في تصفيات كأس العالم، بالفوز على فيتنام بنتيجة (3-1)، فيما فاز على عمان بهدف نظيف، ليتقاسم الأخضر صدارة المجموعة مع أستراليا بـ 6 نقاط.

 

روابط ذات صلة

بيع أكثر من 40 ألف تذكرة لمباراة الأخضر أمام اليابان بعد ساعات من طرحها

بيع أكثر من 40 ألف تذكرة لمباراة الأخضر أمام اليابان بعد ساعات من طرحها
بتوجيه من وزير الرياضة..إطلاق اسم “هي لنا دار” على الجولة السادسة من دوري المحترفين

بتوجيه من وزير الرياضة..إطلاق اسم “هي لنا دار” على الجولة السادسة من دوري المحترفين
المنتخب الوطني يتقدم 5 مراكز بالتصنيف العالمي 

المنتخب الوطني يتقدم 5 مراكز بالتصنيف العالمي 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*