مدرب اليابان عن الحضور الجماهيري في مواجهة المنتخب: القرار فاجئني

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مدرب اليابان
http://almnatiq.net/?p=1042478
المناطق - الرياض:

أكّد هاجيمي مورياسو المدير الفني للمنتخب الياباني، أنّه فوجئ بقرار الحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الياباني غدًا الخميس ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

 

وقال موريياسو في تصريحات صحفية: “فوجئنا بقرار زيادة الحضور الجماهيري لمباراة الغد بنسبة 100%، ولكن نحن بأتم الجاهزية لخوض اللقاء ولن نتأثر”.

 

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت زيادة القدرة الاستيعابية إلى 100 % للحضور الجماهيري لمباراة الأخضر والساموراي، مع اتخاذ كافة الشوط والتدابير الوقائية.

 

ويخوض الأخضر مواجهة مهمة أمام نظيره الياباني غدًا الخميس في تمام الثامنة مساءً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في إطار الجولة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

 

 

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