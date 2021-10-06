احدث الأخبار

وزير الخارجية يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرتين في الجوف تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة
أبرز المواد
 السويد والدنمارك تعلقان استخدام لقاح موديرنا ضد كورونا بسبب “آثار جانبية”
أبرز المواد
 وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية
أبرز المواد
 الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي
أبرز المواد
 شرطة عسير تضبط 29 مخالفًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”
المناطق
 هطول أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة (فيديو)
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشّن حملة مكارم الأخلاق بحضور رئيس “الأمر بالمعروف”
أبرز المواد
 مدرب اليابان عن الحضور الجماهيري في مواجهة المنتخب: القرار فاجئني
أبرز المواد
 الداخلية: غرامة 200 ألف ريال أو السجن عامين أو كلاهما لمن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي
أبرز المواد
 “حصر شامل لجميع المراحل”.. التعليم تستعد لتطوير الصالات الرياضية بمدارس البنات
أبرز المواد
وزير الخارجية يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية

وزير الخارجية يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية

أبرز المواد
التحالف: تدمير مسيرتين في الجوف تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة

التحالف: تدمير مسيرتين في الجوف تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة

أبرز المواد
السويد والدنمارك تعلقان استخدام لقاح موديرنا ضد كورونا بسبب “آثار جانبية”

السويد والدنمارك تعلقان استخدام لقاح موديرنا ضد كورونا بسبب “آثار جانبية”

أبرز المواد
وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية

وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية

أبرز المواد

مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”

مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”
مبادرة "كورنيش الألوان"
http://almnatiq.net/?p=1042481
المناطق - مكة المكرمة:

شهد الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، اختتام “مبادرة كورنيش الألوان”، التي تنفذها جمعية عيون جدة الأهلية بالتعاون مع أمانة محافظة على واجهة جدة البحرية، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الأهلية المهندس أنس صيرفي.

وتهدف المبادرة التي تم تنفيذها بمشاركة 10000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات، من مختلف مناطق المملكة، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية، لتعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بالمحافظة.

مبادرة “كورنيش الألوان”

ونفذت على الجزيرة الوسطية لكورنيش الواجهة البحرية بطول 3000 متر، لتشمل على عدة مراحل، لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، من أجل تعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، إلى جانب رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.
وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد بن علي القرني، أن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون جدة الأهلية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية ، لتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة محافظة جدة من أجل تعزيز مشاركة المجتمع في تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، ورفع مستوى الوعي البيئي للمحافظة على المرافق العامة.

مبادرة “كورنيش الألوان”

من جانبه أشار أنس صيرفي إلى أن جمعية عيون جدة تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة لإزالة التشوه البصري عن مدينتنا العزيزة جدة لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وهو ما حرصت عليه قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030.

وكرم سموه المشاركين في المبادرة من القطاعات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات، فيما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

روابط ذات صلة

تستمر حتى الجمعة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة

تستمر حتى الجمعة.. الأرصاد ينبّه لهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة
الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة

الأرصاد تنبه لهطول أمطار غزيرة ورعدية على عدة أجزاء من مكة المكرمة
متطوعون ومتطوعات بالهلال الأحمر يسعفون 49 حالة في المسجد الحرام

متطوعون ومتطوعات بالهلال الأحمر يسعفون 49 حالة في المسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*