مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”

المناطق - مكة المكرمة:

شهد الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، محافظ جدة المكلف، اختتام “مبادرة كورنيش الألوان”، التي تنفذها جمعية عيون جدة الأهلية بالتعاون مع أمانة محافظة على واجهة جدة البحرية، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة الأهلية المهندس أنس صيرفي.

وتهدف المبادرة التي تم تنفيذها بمشاركة 10000 متطوع ومتطوعة من مختلف الأعمار والجنسيات، من مختلف مناطق المملكة، لتحسين المشهد البصري في الميادين والمحاور الرئيسية، لتعزيز فن الفراغ العام المفتوح والتشاركي بالمحافظة.

ونفذت على الجزيرة الوسطية لكورنيش الواجهة البحرية بطول 3000 متر، لتشمل على عدة مراحل، لإظهار رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة، من أجل تعزيز تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين والفنانين والمصممين الحضريين، إلى جانب رفع مستوى الوعي الثقافي والبيئي، مما يجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر وإظهار مواهب الفنانين، ووضع علامات بصرية عالية الجودة.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس سعيد بن علي القرني، أن هذه المبادرات تأتي في إطار الشراكة المجتمعية مع جمعية عيون جدة الأهلية وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية ، لتأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة محافظة جدة من أجل تعزيز مشاركة المجتمع في تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، ورفع مستوى الوعي البيئي للمحافظة على المرافق العامة.

من جانبه أشار أنس صيرفي إلى أن جمعية عيون جدة تتبنى مثل هذه المبادرات الرائدة لإزالة التشوه البصري عن مدينتنا العزيزة جدة لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن بالعالم وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة وهو ما حرصت عليه قيادتنا الرشيدة ضمن رؤية 2030.

وكرم سموه المشاركين في المبادرة من القطاعات الحكومية والمتطوعين والمتطوعات، فيما تسلم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.