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أمير القصيم يدشّن حملة مكارم الأخلاق بحضور رئيس “الأمر بالمعروف”

أمير القصيم يدشّن حملة مكارم الأخلاق بحضور رئيس “الأمر بالمعروف”
الأمير فيصل بن مشعل يدشّن حملة مكارم الأخلاق
http://almnatiq.net/?p=1042490
المناطق - القصيم:

دشّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، حملة ” مكارم الأخلاق ” التي تنفذها الرئاسة.

واستمع الأمير فيصل، لشرحٍ من قبل الدكتور السند عن الحملة التي تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة في إطلاق الحملات التوعوية لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها الرامية لتعزيز الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية، عبر تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتوجيهية، التي تُؤكد على أهمية الأخلاق الحسنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية.

وأشاد أمير المنطقة عقب التدشين بدور الهيئة في التوعية والإرشاد ، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الحملات التي تستهدف ترسيخ مكارم الأخلاق التي يتميز بها المجتمع السعودي منذ قديم الزمان، متمنياً للقائمين على الحملة التوفيق والسداد في أداء أعمالها وإيصال أهدافها للمجتمع.

جدير بالذكر أن الحملة تهدف إلى بيان أن كمال الدين بكمال الخلق، وتوضيح الصفات الخُلقية للرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف من بعدهم، كما تهدف الحملة إلى التحذير من الأخلاق السيئة والدعوة الى الأخلاق والقيم الإسلامية ، وبيان القدوات الأخلاقية، وإبراز أثر الأخلاق الحسنة في تزكية النفوس.

حضر التدشين وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشيخ خالد بن حميد.

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