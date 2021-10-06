هطول أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة (فيديو)

هطلت اليوم الأربعاء على منطقة الباحة، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة، وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها.
كما هطلت أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة، شملت أجزاء من محافظات المخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها.
ونشر نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي “تويتر”، مقاطع فيديو تُظهر هطول الأمطار.
شاهد |🎥
امطار غزيرة على وادي مليل شرق المخواة #الباحة الان
تصوير عبدالوهاب سبتي pic.twitter.com/TpjI4hOjpr
— طقس الجزيرة (@taqs01) October 6, 2021
امطار محافظه قلوه – الباحه ⛈#الاربعاء
١٤٤٣/٢/٢٩
تصوير / عاشق السحاب@nazeeh_alhaizan @rashidalmethen pic.twitter.com/2GVXCFVdsz
— نشامى مكشات (@n_mekshat) October 6, 2021
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