احدث الأخبار

الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي
أبرز المواد
 شرطة عسير تضبط 29 مخالفًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
أبرز المواد
 مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”
المناطق
 هطول أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة (فيديو)
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشّن حملة مكارم الأخلاق بحضور رئيس “الأمر بالمعروف”
أبرز المواد
 مدرب اليابان عن الحضور الجماهيري في مواجهة المنتخب: القرار فاجئني
أبرز المواد
 الداخلية: غرامة 200 ألف ريال أو السجن عامين أو كلاهما لمن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي
أبرز المواد
 “حصر شامل لجميع المراحل”.. التعليم تستعد لتطوير الصالات الرياضية بمدارس البنات
أبرز المواد
 السفير المعلمي: المملكة تعمل دائبة على التصدي لآثار التغير المناخي
أبرز المواد
 8 فئات وظيفية لتوطين وظائف التشغيل والصيانة
أبرز المواد
 وزير الرياضة يشهد التدريب الختامي للمنتخب الوطني قبل مباراة اليابان
أبرز المواد
 أمير جازان يعزي بوفاة “الرفاعي” مدير المالية الأسبق بالمنطقة
المناطق
الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي

الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي

أبرز المواد
شرطة عسير تضبط 29 مخالفًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

شرطة عسير تضبط 29 مخالفًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أبرز المواد
مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”

مستشار أمير مكة يشهد اختتام فعاليات مبادرة “كورنيش الألوان”

المناطق
هطول أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة (فيديو)

هطول أمطار على أجزاء متفرقة من منطقة الباحة (فيديو)

أبرز المواد

الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي

الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي
الملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=1042494
المناطق - الرياض

نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ورشة عمل بعنوان ” تحديات الملكية الفكرية في القطاع الرياضي”، موجهة للأندية الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتهدف الورشة لمعرفة التحديات التي تواجه الأندية في حماية حقوق الملكية الفكرية والانتهاكات التي تقع على منتجاتهم ومناقشة أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية والبحث عن سبل التعاون في تقديم البلاغات والشكاوى على منتهكين العلامات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية تزويد الهيئة بالرأي الفني عند القيام برصد وضبط المخالفات المتعلقة بالعلامات التجارية العائدة للأندية الرياضية.

وهذه الورشة تأتي في ظل جهود الهيئة في تعزيز احترام الملكية الفكرية في المجتمع الرياضي وخلق بيئة رياضية تحترم حقوق الملكية الفكرية بهدف بناء اقتصاد رياضي مزدهر.

 

 

روابط ذات صلة

دوري المحترفين.. فيديو يوثق أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادسة

دوري المحترفين.. فيديو يوثق أبرز الحالات التحكيمية في الجولة السادسة
صحيفة مغربية تكشف سبب توقيع “العقوبة الضخمة” على عبد الرزاق حمد الله

صحيفة مغربية تكشف سبب توقيع “العقوبة الضخمة” على عبد الرزاق حمد الله
فؤاد أنور يطالب جمهور النصر بدعم المدرب الجديد: نمر بمرحلة حساسة جدًا (فيديو)

فؤاد أنور يطالب جمهور النصر بدعم المدرب الجديد: نمر بمرحلة حساسة جدًا (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*