الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي

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نظمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ورشة عمل بعنوان ” تحديات الملكية الفكرية في القطاع الرياضي”، موجهة للأندية الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتهدف الورشة لمعرفة التحديات التي تواجه الأندية في حماية حقوق الملكية الفكرية والانتهاكات التي تقع على منتجاتهم ومناقشة أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية والبحث عن سبل التعاون في تقديم البلاغات والشكاوى على منتهكين العلامات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية تزويد الهيئة بالرأي الفني عند القيام برصد وضبط المخالفات المتعلقة بالعلامات التجارية العائدة للأندية الرياضية.

وهذه الورشة تأتي في ظل جهود الهيئة في تعزيز احترام الملكية الفكرية في المجتمع الرياضي وخلق بيئة رياضية تحترم حقوق الملكية الفكرية بهدف بناء اقتصاد رياضي مزدهر.