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وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية

وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية

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وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية

وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية
http://almnatiq.net/?p=1042498
المناطق - الرياض:

كرّم معهد العالم العربي في باريس أمس (الاربعاء) مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، نظير جهوده واسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود، كما وقع سموه في معرض الرياض الدولي للكتاب ديوانه الجديد ” أبيات”.

ويُعد معهد العالم العربي في باريس مؤسسة للتعريف بالثقافة العربية ولنشرها، تأسس عام 1980 م، ويهدف إلى تشجيع التعاون بين فرنسا والعالم العربي، خاصة في ميادين العلوم والتقنيات، مساهمة بذلك في تنمية العلاقات بين العالم العربي وأوروبا، ويعد مركزا ثقافيا جاء ثمرة تعاون بين فرنسا وبين اثنين وعشرين بلدا عربيا من بينها المملكة العربية السعودية، ويسعى المعهد إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي تطوير دراسة العالم العربي في فرنسا وتعميق فهم ثقافته وحضارته ولغته، وفهم جهوده الرامية إلى التطوّر، وتشجيع التبادل الثقافي وتنشيط التواصل والتعاون بين فرنسا والعالم العربي، ولا سيما في ميادين العلم والتقنيات، والإسهام على هذا النحو في إنجاح العلاقات بين وفرنسا والعالم العربي عبر الإسهام في تعزيز العلاقات بين العرب وأوروبا.

ووقع الأمير خالد الفيصل ديوانه الجديد ( أبيات ) الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن وتقديم تجربة 8 عقود من التجارب المختلفة في قالب شعري متفرّد ومتجدد.

وضمن فعاليات المنتدى افتتح سموه ندوة ثقافية “المرأة والجوائز العربية” يديرها الدكتور صالح المحمود، وتشارك فيها الروائية منصورة عز الدين، والروائية الدكتورة شهلا العجيلي، والدكتورة فاطمة الصايغ، والروائي الدكتور واسيني الأعرج، وذلك على مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب، بحضور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) معالي الدكتور محمد ولد أعم.

 

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