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وزير الخارجية يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية

وزير الخارجية يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية

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وزير الخارجية يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية

وزير الخارجية يدشّن تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية
http://almnatiq.net/?p=1042511
المناطق - واس:

دشّن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، تطبيق التسجيل الذاتي للخصائص الحيوية للحجاج والمعتمرين عبر الهواتف الذكية، حيث تم تنفيذه عبر الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر.

 

جاء ذلك في ظل التوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، للتسهيل على الحجاج والمعتمرين

 

حضر التدشين نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

 

ويمكن لطالبي تأشيرات الحج والعمرة في الدول التي سيتم تشغيل التطبيق فيها، تسجيل الخصائص من أماكن تواجدهم عبر الهواتف الذكية، ولن يضطروا إلى مراجعة مراكز إصدار التأشيرات، وبموجبها سيتم إصدار تأشيراتهم إلكترونياً.

 

وعند قدوم الحجاج والمعتمرين إلى المملكة سيقومون فقط بعمل مطابقة دون الحاجة إلى إعادة تسجيل السمات الحيوية الخاصة بهم، وسيسهل ذلك عملية دخولهم عبر المنافذ التي سيقدمون عن طريقها.

 

والمملكة أول دولة تستخدم تسجيل السمات الحيوية لراغبي التأشيرات عبر الهواتف الذكية.

 

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