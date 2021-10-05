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دراسة: لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 90 %

دراسة: لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 90 %

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دراسة: لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 90 %

دراسة: لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 90 %
فايزر
http://almnatiq.net/?p=1042536
المناطق - وكالات:

قالت دراسة حديثة إن لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة تستدعي دخول المستشفى، أو الوفاة، تصل إلى 90%، وتستمر لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في مواجهة دلتا.

وأكدت الدراسة التي مولتها شركة “فايزر”، إن فعالية اللقاح تتضاءل بسرعة مع مرور الوقت؛ أي بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية، وتكون فعالة بنسبة 47% فقط في منع العدوى

واعتبر باحثون في الدراسة، أن السبب يكمن في تراجع فاعلية اللقاح مع الوقت، وليس مواجهة سلالات أكثر قدرة على الانتشار من الفيروس، مؤكدين أن أن فاعلية اللقاح ضد دلتا كانت 93% بعد الشهر الأول، ثم انخفضت إلى 53% بعد أربعة أشهر.

أما في مواجهة متحورات أخرى من فيروس كورونا، فانخفضت الفاعلية إلى 67% من 97%.

وتتماشى نتائج الدراسة مع البيانات المنشورة سابقًا من إسرائيل والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والتي نظرت في فعالية اللقاح بمرور الوقت، لكن الدراسة التي تمولها شركة Pfizer هي الأولى التي تنظر في كيفية تأثير متغير دلتا على لقاح Pfizer.

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