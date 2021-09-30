وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن الهوية الجديدة للوزارة ويعلن إستراتيجيتها المؤسسية (فيديو)

المناطق - الرياض:

اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، كما أعلن عن تدشين الهوية الجديدة للوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الهوية الجديدة للوزارة تعكس عدداً من القيم والمرتكزات، وتمثل خارطة طريق لتوجهات الوزارة المستقبلية، كما أنها تعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الهوية الجديدة جاءت لتكون أقرب إلى واقع الوزارة وطبيعتها الصناعية والتعدينية المستمدة من ألوان المواد الصناعية والتعدينية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى كونها تعبر عن رؤية الوزارة في أن تكون حاضنة ومحفزة لبيئة الأعمال الصناعية والتعدينية.