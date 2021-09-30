احدث الأخبار

وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن الهوية الجديدة للوزارة ويعلن إستراتيجيتها المؤسسية (فيديو)
أبرز المواد
 أمير مكة يفتتح أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية
أبرز المواد
 شرطة جازان: ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة
أبرز المواد
 دراسة: لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 90 %
أبرز المواد
 التجارة تشهر بصاحب منشأة تبيع إطارات مغشوشة
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها
أبرز المواد
 رينارد: جاهزون لمواجهة الغد الحاسمة.. وقوة اليابان تحفز دوافعنا للفوز
أبرز المواد
 وزير الخارجية يدشّن تطبيقًا جديداً لإتاحة تأشيرات الحج والعمرة
أبرز المواد
 التحالف: تدمير مسيرتين في الجوف تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة
أبرز المواد
 السويد والدنمارك تعلقان استخدام لقاح موديرنا ضد كورونا بسبب “آثار جانبية”
أبرز المواد
 وقع ديوان “أبيات” في معرض الرياض للكتاب.. معهد العالم بباريس يكّرم الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية
أبرز المواد
 الملكية الفكرية تنظم ورشة عمل لمناقشة تحديات القطاع الرياضي
أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن الهوية الجديدة للوزارة ويعلن إستراتيجيتها المؤسسية (فيديو)

وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن الهوية الجديدة للوزارة ويعلن إستراتيجيتها المؤسسية (فيديو)

أبرز المواد
أمير مكة يفتتح أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية

أمير مكة يفتتح أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الجوائز العربية

أبرز المواد
شرطة جازان: ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة

شرطة جازان: ضبط مقيم بحوزته وعول وغزلان مهربة من خارج المملكة

أبرز المواد
دراسة: لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 90 %

دراسة: لقاح فايزر يقي من الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 90 %

أبرز المواد

وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن الهوية الجديدة للوزارة ويعلن إستراتيجيتها المؤسسية (فيديو)

وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن الهوية الجديدة للوزارة ويعلن إستراتيجيتها المؤسسية (فيديو)
وزير الصناعة والثروة المعدنية يدشّن الهوية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1042539
المناطق - الرياض:

اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الأربعاء، الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، كما أعلن عن تدشين الهوية الجديدة للوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الهوية الجديدة للوزارة تعكس عدداً من القيم والمرتكزات، وتمثل خارطة طريق لتوجهات الوزارة المستقبلية، كما أنها تعبر عن بداية مرحلة جديدة من عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الهوية الجديدة جاءت لتكون أقرب إلى واقع الوزارة وطبيعتها الصناعية والتعدينية المستمدة من ألوان المواد الصناعية والتعدينية التي تزخر بها المملكة، إضافة إلى كونها تعبر عن رؤية الوزارة في أن تكون حاضنة ومحفزة لبيئة الأعمال الصناعية والتعدينية.

روابط ذات صلة

“الحقيل” والخريف” يطلقان أول مصنع لأساليب البناء الحديث.. وهذه إحدى مخرجاته

“الحقيل” والخريف” يطلقان أول مصنع لأساليب البناء الحديث.. وهذه إحدى مخرجاته
رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة

رسميًا.. “الصناعة” و”فايزر” توقعان مذكرة لتصنيع لقاحات فيروسية وجينية بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*