هل يجوز قضاؤها بعد فوات وقتها؟.. “الخثلان” يوضح الوقت الصحيح لأذكار الصباح والمساء

محررو المناطق:

قال الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام، إنّ وقت أذكار الصباح يبدأ بطلوع الفجر، ويستمر حتى نهاية وقت صلاة الضحى.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة “الرسالة”، أنّ الأفضل أن تكون أذكار المساء بعد صلاة العصر، ويستمر وقتها إلى منتصف الليل، موضحًا أنّه إذا فات وقت “الأذكار” فهي لا تقضى.

وحثّ الجميع، على الحرص على قراءة الأذكار إذ تمثّل حصنًا حصينًا للمسلم من الشرور الكثيرة التي تحيط بالإنسان، حيث تمي من المس والعين (الحسد) والأذى الذي قد يلحق بالإنسان من شياطين الإنس والجن.

وتابع: “إذا حصّن المسلم نفسه بهذه الأذكار فهو يقي نفسه من هذه الشرور، وتكون سببًا من أسباب وقايته وتحصينه من هذه الشرور”