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تقارير تتحدث عن قرب إتمام صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي

تقارير تتحدث عن قرب إتمام صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي

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تقارير تتحدث عن قرب إتمام صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي

تقارير تتحدث عن قرب إتمام صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي
نيوكاسل
http://almnatiq.net/?p=1042560
المناطق - الرياض:

كشفت تقارير صحفية، أنّ صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي ستنتهي في وقت قريب.

صحيفة “تايمز” البريطانية قالت إنّ صفقة استحواذ المملكة، على نيوكاسل يونايتد، ستتتم خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأضافت أنّ أول قرار من صندوق الاستثمار السعودي، بعد الاستحواذ على النادي، سيكون إقالة ستيف بروس، المدير الفني للفريق الأول، والتعاقد مع مدرب عالمي جديد.

في سياق متصل، قال موقع “أثليتيك” الأمريكي، اليوم الأربعاء، إنّ هذه الخطوة التي اقتربت تأتي بعد قرار رفع الحظر على شبكة قنوات “بين سبورت” الرياضية داخل المملكة.

وأضاف الموقع أنّ إعلان الرياض اليوم الأربعاء، السماح لقنوات بين سبورت بالعمل داخل المملكة يعني أن عملية الاستحواذ على وشك الانتهاء.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنّ المفاوضات استمرت لمدة 18 شهرًا، مع دخول النادي في خلافات مع الدوري الممتاز في بريطانيا.

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