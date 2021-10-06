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إزالات وإصلاحات ودهانات.. أمانة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوّه البصري

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إزالات وإصلاحات ودهانات.. أمانة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوّه البصري

إزالات وإصلاحات ودهانات.. أمانة جازان تواصل أعمالها الميدانية لمعالجة التشوّه البصري
أمانة-منطقة-جازان
http://almnatiq.net/?p=1042573
المناطق - جازان:

أجرت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، أعمال معالجة عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة.

يأتي ذلك لتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، ضمن خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وفقًا لرؤية المملكة 2030.

من جانبه، قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، إنَّ جهود الأمانة وبلديات المنطقة التي قامت بها خلال الثلاثة الأشهر الماضية شملت إزالة 1415 سيارة مهملة، وإزالة 687,664 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 17804 حواجز خرسانية، وإصلاح 291,751 مترًا مربعًا من حفر الشوارع ، وصيانة 7705 أعمدة إنارة ، كما تمت صيانة 99454 مترًا مربعًا من أرصفة الطرق والشوارع والميادين.

وأضاف أنّه تمت إعادة دهان 276,387 مترًا طوليًا من بردورات الأرصفة و الخطوط الأرضية، إضافة إلى معالجة 27919 مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة 4379 من حاويات النفايات.

وأكّد أن الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها مستمرة في معالجة وإصلاح عناصر التشوه البصري في مدينة جيزان وفي محافظات ومراكز المنطقة؛ لرفع مستوى جودة الحياة بها.

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