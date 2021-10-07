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في 63 يومًا فقط.. “بوابة الدرعية” تنتهي من تحويل مسار 8 حارات لتسهيل حركة المرور

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في 63 يومًا فقط.. “بوابة الدرعية” تنتهي من تحويل مسار 8 حارات لتسهيل حركة المرور

في 63 يومًا فقط.. “بوابة الدرعية” تنتهي من تحويل مسار 8 حارات لتسهيل حركة المرور
بوابة الدرعية
http://almnatiq.net/?p=1042585
المناطق - الرياض:

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، الأربعاء، الانتهاء من تحويل ثلاثة كيلو مترات من طريق الدائري الغربي بمساراته الثمانية إلى طريقٍ بديل بذات السعة دون إيقاف أو تعطيلٍ للمسارات خلال 63 يومًا.

وقالت الهيئة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنّ المشروعٍ يهدف إلى تهيئة شبكةٍ من الأنفاق والطوابق، و25 ألف موقف تحت الأرض لصالح جوهرة المملكة.

من جانبه، صرّح رئيس شركة الدرعية للتطوير جوناثان تيمز: “بمجرد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع المهم سيتم الشروع في إنشاء شبكة الأنفاق المعقدة للمشروع تحت الأرض وأيضاً الطوابق السفلية لمواقف السيارات، التي ستعيد توجيه حركة المرور تحت الأرض بسلاسة، ما يتيح تحقيق رؤية الدرعية لتكون مدينة طينية للمشاة، تحمل خصائص العراقة والأصالة والسمات التاريخية النجدية بطرازها المعماري الفريد”.

ونوه بإنجاز المشروع بهذه السرعة، من غير إحداث أي خلل أو تشويش لمجتمع المنطقة، مثمناً دور شركة العمير، الشريك الإنشائي الذي يتخذ من الرياض مقراً له، مشيرًا إلى أنه الخيار الملائم لتنفيذ مشروع بهذه الأهمية.

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو مشروع الدرعية من بين المشروعات العملاقة التي يتم إنشاؤها داخل مجتمع حيوي يعج بالحركة والأعمال في هذه المنطقة.

وعبّر عن سعادته بالإعلان عن تحويل الطريق الدائري الغربي الذي يدعم الجهود باتجاه تحقيق رؤية الدرعية لتكون المدينة الثقافية والتراثية الأضخم من نوعها.

وبمجرد الانتهاء من المشروع ستُقام الدرعية على شبكة من الطرق الشريانية تحت الأرض، وسيتوافر 25000 موقف للسيارات تشغل ثلاثة طوابق، ومن المتوقع مرور ما بين 16 إلى 19 ألف سيارة في الساعة من خلال نظام الأنفاق.

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