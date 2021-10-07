احدث الأخبار

معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)
أبرز المواد
 دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى
أبرز المواد
 لأول مرة.. ميسي يتحدث عن قرار انتقاله إلى باريس سان جرمان
أبرز المواد
 “الأرصاد” يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية في هذه المناطق
أبرز المواد
 القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية لارتكابهما جرائم جمع أموال بالرياض
أبرز المواد
 ما أسباب آلام الجزء العلوي من البطن؟.. الجمعية الألمانية تُجيب
أبرز المواد
 في خطوات.. كيف تحاربين البثور أثناء الدورة الشهرية؟
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق مهرجان العقيلات لمزاد الإبل
أبرز المواد
 في 63 يومًا فقط.. “بوابة الدرعية” تنتهي من تحويل مسار 8 حارات لتسهيل حركة المرور
أبرز المواد
 تقارير تتحدث عن قرب إتمام صفقة استحواذ المملكة على نادي نيوكاسل الإنجليزي
أبرز المواد
 هل يجوز قضاؤها بعد فوات وقتها؟.. “الخثلان” يوضح الوقت الصحيح لأذكار الصباح والمساء
أبرز المواد
معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)

معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)

أبرز المواد
دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى

دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى

أبرز المواد
لأول مرة.. ميسي يتحدث عن قرار انتقاله إلى باريس سان جرمان

لأول مرة.. ميسي يتحدث عن قرار انتقاله إلى باريس سان جرمان

أبرز المواد
“الأرصاد” يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية في هذه المناطق

“الأرصاد” يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية في هذه المناطق

أبرز المواد

طقس المملكة اليوم.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق

طقس المملكة اليوم.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1042607
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأوضح ” الوطني للأرصاد”، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

وأشار إلى تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

روابط ذات صلة

“الأرصاد” يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية في هذه المناطق

“الأرصاد” يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية في هذه المناطق
“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية وسقوط أمطار غزيرة على منطقة عسير
طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

طقس المملكة اليوم.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*