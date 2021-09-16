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في خطوات.. كيف تحاربين البثور أثناء الدورة الشهرية؟

في خطوات.. كيف تحاربين البثور أثناء الدورة الشهرية؟
http://almnatiq.net/?p=1042609
المناطق - وكالات:

أوضحت مجلة “Instyle” أن البثور، التي تهاجم البشرة أثناء الدورة الشهرية، تعد أمرا طبيعيا يحدث بسبب التقلبات الهرمونية خلال هذه الفترة.

 

وقالت “Instyle” ،إنه يمكن محاربة هذه البثور من خلال العناية السليمة بالبشرة، وذلك بواسطة الماسكات ذات التأثير المثبط للالتهابات مثل ماسك الطمي الطبي أو الحليب المخثر أو حمض الفاكهة.

 

وأضافت إلى جانب العناية الجيدة بالبشرة تلعب التغذية السليمة دورا مهما في محاربة البثور، ينبغي أيضًا اتباع النظام الغذائي للبحر المتوسط، والذي يقوم على الخضروات والأسماك و الدهون الصحية كزيت الزيتون، مع مراعاة الإقلال من الفواكه بسبب سكر الفاكهة (الفركتوز) والحليب البقري ومنتجات القمح والسكر؛ نظرا لأن هذه الأغذية تفاقم حالة البثور.

 

كما أوضحت طرق تعزيز إنتاج الجسم من هرمون الإستروجين قائلة: “ينبغي ممارسة تمارين تقوية العضلات مع التعرض للهواء النقي، في حين يمكن تعزيز إنتاج الجسم من هرمون

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