ما أسباب آلام الجزء العلوي من البطن؟.. الجمعية الألمانية تُجيب

المناطق - وكالات:

قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني، إن آلام الجزء العلوي من البطن ترجع إلى العديد من الأسباب الخطيرة، ألا وهي: القرحة مثل قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، و الالتهابات مثل التهاب المرارة والتهاب البنكرياس والتهاب بطانة المعدة.

وأضافت أن الأسباب المحتملة الأخرى لآلام الجزء العلوي من البطن تشمل القولون العصبي وحصوات المرارة وأمراض الكبد (تليف الكبد أو اليرقان) أو أمراض القلب (الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية).

وتابعت: على أية حال يستلزم آلام الجزء العلوي من البطن استشارة الطبيب على وجه السرعة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن ورائها وعلاجه في الوقت المناسب، خاصة إذا كانت حادة مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والقيء ووجود دم في القيء أو البراز وتعذر التبول أو التبرز وضيق التنفس وآلام بالصدر.