القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية لارتكابهما جرائم جمع أموال بالرياض

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ألقت شرطة الرياض، لقبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرًا لذلك.

وأضاف: وضبط بحوزتهما (918,141) ريالًا وعملات أجنبية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.