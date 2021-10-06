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القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية لارتكابهما جرائم جمع أموال بالرياض

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القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية لارتكابهما جرائم جمع أموال بالرياض

القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية لارتكابهما جرائم جمع أموال بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1042623
المناطق-الرياض

ألقت شرطة الرياض، لقبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة.

 

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرًا لذلك.

 

وأضاف: وضبط بحوزتهما (918,141) ريالًا وعملات أجنبية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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