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لأول مرة.. ميسي يتحدث عن قرار انتقاله إلى باريس سان جرمان

لأول مرة.. ميسي يتحدث عن قرار انتقاله إلى باريس سان جرمان
http://almnatiq.net/?p=1042627
المناطق- وكالات:

لأول مرة منذ رحيله عن الفريق الكتالوني،كشف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاصيل قرار انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جرمان، وهل هو نادم على ذلك القرار أم لا.

وأكد ميسي، لمجلة “فرانس فوتبول”، إنه ليس نادما على قرار الانتقال من برشلونة إلى باريس سان جرمان. وفي المقابلة التي تنشر يوم السبت المقبل، قال ميسي: “لست نادما. لم أخطئ في الانضمام لباريس سان جرمان”.

وشارك النجم الأرجنتيني مع باريس سان جرمان ميسي في خمس مباريات في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى الفريق الباريسي، وسجل هدفا واحدا كان ضد فريق مانشيستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن عقد ميسي مع برشلونة كان قد انتهى يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد تعاقده بسبب الوضع الاقتصادي، ليرحل الأرجنتيني إلى “حديقة الأمراء” في صفقة انتقال حر، بعد مشوار دام 21 عاما بقميص “البلوجرانا”.

 

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