دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى

ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب باكستان اليوم، إلى 20 قتيلًا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين، وتدمير عشرات المنازل، وذلك بعدما ضرب زلزال وسط البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع فجر اليوم الخميس على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. ونقلت وكالة “رويترز” عن سهيل أنور، نائب المفوض بمدينة هارناي أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال، وكانت التقارير الأولية تتحدث عن سقوط 15 قتيلا.

At least 11 people were killed and about 200 injured in a 5.7-magnitude #earthquake in Pakistan.

The quake was centered near #Harnai district in Baluchistan province, according to @USGS pic.twitter.com/odYwvZGwjR

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 7, 2021