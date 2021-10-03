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دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى

دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى

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دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى

دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى
http://almnatiq.net/?p=1042632

ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب باكستان اليوم، إلى 20 قتيلًا  لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين، وتدمير عشرات المنازل، وذلك بعدما ضرب زلزال وسط البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع فجر اليوم الخميس على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومترا شرق مدينة كويتا عاصمة محافظة بلوشستان.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية. ونقلت وكالة “رويترز” عن سهيل أنور، نائب المفوض بمدينة هارناي أن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال، وكانت التقارير الأولية تتحدث عن سقوط 15 قتيلا.

 

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