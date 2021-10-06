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معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)

معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)

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معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)

معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1042636
محررو المناطق:

كرّم معهد العالم العربي، أمس، الخميس، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، نظير جهوده واسهاماته الأدبية والفكرية والثقافية التي امتدت لأكثر من 5 عقود، كما وقع الأمير في معرض الرياض الدولي للكتاب ديوانه الجديد ” أبيات”.

ويُعد معهد العالم العربي ومقره باريس مؤسسة للتعريف بالثقافة العربية ولنشرها، وتأسس عام 1980 م، ويهدف إلى تشجيع التعاون بين فرنسا والعالم العربي، خاصة في ميادين العلوم والتقنيات، مساهمة بذلك في تنمية العلاقات بين العالم العربي وأوروبا.

ويعتبر المعهد ثمرة تعاون بين فرنسا وبين اثنين وعشرين بلدا عربيا من بينها المملكة، ويسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي تطوير دراسة العالم العربي في فرنسا وتعميق فهم ثقافته وحضارته ولغته، وفهم جهوده الرامية إلى التطوّر، وتشجيع التبادل الثقافي وتنشيط التواصل والتعاون بين فرنسا والعالم العربي، ولا سيما في ميادين العلم والتقنيات، والإسهام على هذا النحو في إنجاح العلاقات بين وفرنسا والعالم العربي عبر الإسهام في تعزيز العلاقات بين العرب وأوروبا.

ووقع الأمير خالد الفيصل، ديوانه الجديد ” أبيات ” الذي يحوي بين دفتيه ما يزيد على 100 قصيدة تجمع بين الحكمة والتغني بالوطن وتقديم تجربة 8 عقود من التجارب المختلفة في قالب شعري متفرّد ومتجدد.

 

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