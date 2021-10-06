احدث الأخبار

في حدث تاريخي.. الصحة العالمية توصي بأول لقاح ضد الملاريا للأطفال
أبرز المواد
 إغلاق طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لمدة يومين
أبرز المواد
 بينهم موظفون بالدفاع والداخلية والحرس الوطني.. نزاهة تحقق مع 639 متهمًا وتوقف 271 مواطنًا ومقيمًا
أبرز المواد
 ما هي صعوبات الإنجاب لدى الزوجين؟.. مركز خصوبة يوضح الأسباب والحلول
أبرز المواد
 معهد العالم العربي يكرم الأمير خالد الفيصل نظير إسهاماته الثقافية والفكرية (فيديو)
أبرز المواد
 دمر عشرات المنازل.. ارتفاع ضحايا زلزال باكستان إلى 20 قتيلًا ومئات الجرحى
أبرز المواد
 لأول مرة.. ميسي يتحدث عن قرار انتقاله إلى باريس سان جرمان
أبرز المواد
 “الأرصاد” يحذر من جريان السيول وانعدام الرؤية في هذه المناطق
أبرز المواد
 القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية لارتكابهما جرائم جمع أموال بالرياض
أبرز المواد
 ما أسباب آلام الجزء العلوي من البطن؟.. الجمعية الألمانية تُجيب
أبرز المواد
 في خطوات.. كيف تحاربين البثور أثناء الدورة الشهرية؟
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. ارتفاع الموج وهطول أمطار رعدية على هذه المناطق
أبرز المواد
في حدث تاريخي.. الصحة العالمية توصي بأول لقاح ضد الملاريا للأطفال

في حدث تاريخي.. الصحة العالمية توصي بأول لقاح ضد الملاريا للأطفال

أبرز المواد
إغلاق طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لمدة يومين

إغلاق طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لمدة يومين

أبرز المواد
بينهم موظفون بالدفاع والداخلية والحرس الوطني.. نزاهة تحقق مع 639 متهمًا وتوقف 271 مواطنًا ومقيمًا

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية والحرس الوطني.. نزاهة تحقق مع 639 متهمًا وتوقف 271 مواطنًا ومقيمًا

أبرز المواد
ما هي صعوبات الإنجاب لدى الزوجين؟.. مركز خصوبة يوضح الأسباب والحلول

ما هي صعوبات الإنجاب لدى الزوجين؟.. مركز خصوبة يوضح الأسباب والحلول

أبرز المواد

في حدث تاريخي.. الصحة العالمية توصي بأول لقاح ضد الملاريا للأطفال

في حدث تاريخي.. الصحة العالمية توصي بأول لقاح ضد الملاريا للأطفال
http://almnatiq.net/?p=1042649

أوصت منظمة الصحة العالمية، بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم فبريسوس في بيان صحفي: “هذه لحظة تاريخية. لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم علمي و صحة الطفل ومكافحة الملاريا”.

وجدير بالذكر لقاح “آر تي إس، إس” “RTS,S”  يعمل ضد طفيلي ينقله البعوض، ويعد أكثر الطفيليات فتكا في العالم، والأكثر انتشارا في إفريقيا.

 

كما يعد اللقاح بارقة أمل بالنسبة لإفريقيا حيث تقتل الملاريا أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة كل عام، ولا سيما مع تزايد المخاوف من مقاومة الملاريا للأدوية.

روابط ذات صلة

“الصحة العالمية” تُحذر: العالم لم يتخط مرحلة خطر “كورونا”

“الصحة العالمية” تُحذر: العالم لم يتخط مرحلة خطر “كورونا”
الصحة العالمية تحذر من 6 ملوثات رئيسية بالهواء تفاقم إصابات كورونا وتقتل الملايين

الصحة العالمية تحذر من 6 ملوثات رئيسية بالهواء تفاقم إصابات كورونا وتقتل الملايين
لإقلاع 100 مليون شخص عن التدخين.. الصحة العالمية تدرج أدوية للتعامل مع “النيكوتين” لقائمتها الأساسية

لإقلاع 100 مليون شخص عن التدخين.. الصحة العالمية تدرج أدوية للتعامل مع “النيكوتين” لقائمتها الأساسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*