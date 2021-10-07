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5 مناطق بالمملكة تتأثر بالأمطار.. وتوقعات بأجواء باردة شمالا

5 مناطق بالمملكة تتأثر بالأمطار.. وتوقعات بأجواء باردة شمالا
http://almnatiq.net/?p=1042651
محررو المناطق:

قال الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، إن هناك فرص لهطول أمطار، على 5 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة، مع طقس بارد شمالاً.

 

وأضاف الحيزان، عبر حسابه على تويتر، أن فرص هطول الأمطار تشمل مرتفعات جازان وسواحلها الجنوبية الغربية ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة وشمالها، لافتا إلى امتداد غطاء سحابي جنوب غرب منطقة الرياض.

 

وتابع: الطقس سيكون باردا شمالا خلال ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، حيث تنحدر درجات الحرارة حتى 14 درجة مئوية في القريات بمنطقة الجوف مع عبور موجات تبريد علوية ويكون الطقس معتدلا على بقية القطاعات مع ميل للبرودة، وتكون الرياح هادئة إلى معتدلة بشكل عام.

 

وأكمل خبير الطقس: يكون الطقس وسط النهار معتدلا شمال المملكة مائلا للحرارة على بقية القطاعات وحارا على المدينة ومكة والقطاع الداخلي للمنطقة الشرقية والرياح متوسطة الحركة على غالبية قطاعات المملكة ونشطة بعد الظهيرة على منطقة مكة المكرمة وسواحل المدينة المنورة.

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