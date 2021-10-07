“الجوازات” تكشف مدى إمكانية إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية بعد 3 شهور

محررو المناطق:

كشفت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية بعد نحو 3 شهور من تقديم البلاغ، موضحة في الوقت ذاته شروط تقديم بلاغ تغيب العمالة المنزلية.

وقال حساب الجوازات، على موقع تويتر، إنه لا يمكن إلغاء بلاغ التغيب للعمالة المنزلية بعد مرور 15 يوما من تاريخ البلاغ.

وبحسب الجوازات، فإن خدمة الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب (هروب) آليًا، لكن يجري التحقق من الشروط التالية أثناء تسجيل بلاغ التغيب:

– أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية.

– يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

– يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

– ألا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

– إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما، لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

وسبق وأن أكدت الجوازات، أن إسقاط العمالة المنزلية آليًّا بخرج ولم يعد، يتم بعد مرور 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، مشيرة إلى أن إسقاط العمالة المنزلية بخرج ولم يعد يتم أيضًا بالتواصل من خلال خدمة “الرسائل والطلبات” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد 30 يومًا من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.