حارة نهارًا على معظم المناطق.. “الحصيني” يوضح تفاصيل طقس نهاية الأسبوع

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل طقس نهاية أجواء الأسبوع قائلًا: أنه ستكون أجواء حارة نسبياً نهارا لطيفة فجرا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وعن الرياح المتوقعة اليوم الخميس، أضاف الباحث في الطقس والمناخ، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية، مشيرًا إلى أن طقس غدًا الجمعة سيشهد رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية.

كما يتوقع أن يشهد طقس السبت المقبل رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية.

ونصح الحصيني بالكشتة ليلا قائلا: “اكشتوا ليلاً، الأجواء جيدة، لا تنسوا دعاء نزول المكان، الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلا”.

وحول توقعات هطول الأمطار، قال الحصيني إنه متوقع أمطار خلال الـ(72) ساعة القادمة على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.