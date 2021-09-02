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عبر “أبشر”.. خطوات تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة حال طلاقها

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عبر “أبشر”.. خطوات تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة حال طلاقها

عبر “أبشر”.. خطوات تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة حال طلاقها
http://almnatiq.net/?p=1042671
محررو المناطق:

كشفت منصة أبشر، خطوات تغيير الحالة الاجتماعية للمرأة المتزوجة حال طلاقها، وذلك ردا على سؤال لإحدى المستفيدات، عبر حساب المنصة بموقع تويتر، قالت فيه: “إنني أريد تغيير الحالة الاجتماعية من (متزوجة) إلى (مطلقة)؛ فهل يلزم الذهال إلى المكتب؟”.

 

وبحسب المنصة، فإن المستفيدة في تلك الحالة يمكنها الدخول إلى حسابها من خلال منصة أبشر، ومن خلال تبويب خدماتي يتم النقر على أيقونات: “خدمات- الأحوال المدنية- مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية- يرجى اختيار الخدمة”، ثم “خدمات السجل المدني” من القائمة المنسدلة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

 

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