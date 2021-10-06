مواجهات عنيفة غرب مأرب اليمنية.. ومقتل العشرات من ميليشيا الحوثي بجبهة المشجح

محررو المناطق:

اندلعت مواجهات عنيفة في غرب مأرب بين الجيش اليمني، وميشليا الحوثي، أسفرت عن مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في جبهة المشجح، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وكان المحلل السياسي عبدالرحمن الملحم، أكد أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، جاهزة بما يلزم ولديها التكنولوجيا العسكرية المتمكنة، لاستهداف مواقع حساسة للعدو.

وقال الملحم، خلال تصريحات إذاعية، إن قوات التحالف لديها تكنولوجيا تمكنها من استهداف مواقع حساسة للعدو، بدليل تصديها على مدار 6 سنوات لصواريخ باليستية وطائرات درونز، فضلا عن تمتعها بقدرات وإمكانيات أفرادها، مهما بلغت إمكانيات العدو الحوثي.

وأضاف المحلل السياسي، أن قدرات قوات التحالف تمكنها من تتبع العدو جوا وبرا وبحرا، اتساقا مع الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للتحالف، لافتا إلى أن استمرار الحوثيين في عملياتهم الإرهابية أمام الضمير العالمي يتطلب نظرة عميقة من الأمم المتحدة ومن الدول الكبرى بهذا الشأن.