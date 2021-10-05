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“التعاون الإسلامي” تدين هجوم الحوثي على مطار أبها بطائرة مفخخة وتهديد حياة المدنيين

“التعاون الإسلامي” تدين هجوم الحوثي على مطار أبها بطائرة مفخخة وتهديد حياة المدنيين

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“التعاون الإسلامي” تدين هجوم الحوثي على مطار أبها بطائرة مفخخة وتهديد حياة المدنيين

“التعاون الإسلامي” تدين هجوم الحوثي على مطار أبها بطائرة مفخخة وتهديد حياة المدنيين
http://almnatiq.net/?p=1042697
المناطق - واس:

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة مفخخة.
وأكد “العثيمين”،أن تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

مجددًا تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

كما دعا “العثيمين”، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيا الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

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