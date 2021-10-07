محام: سائق الشاحنة المتسبب في حادث المدينة يواجه عقوبة القتل تعزيرا

محررو المناطق:

يعتقد المحامي والقانوني عبدالرحمن المحمدي، أن سائق الشاحنة الذي صدم عددا من المركبات أمام إحدى إشارات المرور في المدينة المنورة، ما تسبب في وفاة وإصابة عدة أشخاص، سيواجه عقوبة القتل تعزيرا.

وأرجع المحمدي اعتقاده، إلى أن القضاء سبق له الحكم بالقتل على سائق شاحنة مخمور تسبب في وفاة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري وقع بالرياض عام 1439 هـ.

وبحسب المحمدي، فإن وقوع حـوادث السير تحت تأثير المسكرات أو المواد المخدرة يعاقب فاعلها بالسجن 4 سنوات والغرامة 200 ألف ريال إذا نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، مع منح ورثة المتوفين حق المطالبة بالديات المقررة شرعا.

وفي وقت سابق، كشفت الإدارة العامة للمرور، نتائج التحقيق في الحـادث، مشيرة إلى أن نتائج الإجراءات الاستدلالية، أثبتت أن بطاقة تشغيل الشاحنة كانت منتهية وأن السائق كان في حالة غير طبيعية.