أمير الجوف يناقش الوضع الصحي بالمنطقة.. ويطلع على البرامج الصحية

المناطق- واس:

استقبل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، الخميس، وكيل وزارة الصحة العامة رئيس القيادة والتحكم بوزارة الصحة الدكتور هاني جوخدار، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي.

وناقش الأمير فيصل، خلال اللقاء، الوضع الصحي الحالي بالمنطقة والبرامج المستقبلية التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وأطلع على مشروع الوبائيات الحقلي الأساسي، حيث سيتم تخريج الدفعة الثالثة بالمنطقة اليوم، وهو برنامج يقدمه عدد من الاستشاريين والأخصائيين في مجال علم الوبائيات، ويستهدف الأطباء، ويهدف إلى رفع مستوى كفاءة وفاعلية المتدربين وتزويدهم بمهارات تخصصية جديدة لرفع مستواهم الفني، كما أن البرنامج يأتي ضمن أنشطة التعليم الطبي المستمر، التي تنفذها إدارة مكافحة الأمراض المعدية ونواقل المرض.

وأشار أمير الجوف، بالجهود التي تبذلها الوزارة للرفع من مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الصحة عن شكره لأمير منطقة الجوف على ما يقدمه من دعم ومساندة للقطاعات الصحية بالمنطقة وما تقدمه من برامج وأنشطة في المنطقة.