“المرور” تكشف شروط استبدال لوحات مركبتين

محررو المناطق:

حددت الإدارة العامة للمرور، شرط استبدال لوحات مركبتين لنفس المالك، وذلك في معرض ردها على سؤال من أحد الأشخاص، عبر موقع تويتر، قال فيه: ما هي شروط استبدال لوحات مركبتين؟.

ورد حساب إدارة المرور على السؤال، بقوله: “‏‎‎‎يلزم أن تكون المركبتين لمالك واحد”.

يأتي هذا في وقت حذرت فيه الإدارة العامة للمرور، من مخالفات عبور المشاة التي تستوجب تطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.

وشددت إدارة المرور، على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة وفقا لجدول المخالفات رقم 5 باللائحة التنفيذية، إذ يعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

كما حذرت من ارتكاب 3 مخالفات تستوجب الغرامة، وهي: عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية، وتجاهل إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحة أن هذه المخالفات تستوجب تغريم فاعلها بما يتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً.