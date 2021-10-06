صحة الجوف: نجاح 25 حالة تركيب واستبدال مفاصل صناعية في مستشفى بـ”سكاكا”

نجح فريق جراحة العظام في وحدة مناظير المفاصل والركبة والكتف بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من التعامل بنجاح مع 290 حالة، خلال الأشهر الماضية، من بينها 25 حالة استبدال و تركيب مفاصل صناعية.

وأوضحت صحة الجوف، أن الفريق نجح في استبدال وتركيب مفصل لـ20 حالة مفصل للركبة، و5 حالات تركيب مفاصل الحوض.

كما نجح في إجراء 265 حالة منظار إصابات رياضية، من بينها قطع الرباط الصليبي والغضاريف وخلع الكتف، لافتةً الانتباه إلى تسجيل الفريق عدة نجاحات في عدد من الجراحات النوعية التي تجرى لأول مرة من نوعها بالمنطقة, إضافةً إلى استقبال عدد من الحالات من خارج المنطقة؛ لإجراء الجراحات لها.