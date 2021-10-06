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“صحة جازان” تقدم أكثر من 600 استشارة طبية طارئة عبر خدمة الطب الاتصالي

“صحة جازان” تقدم أكثر من 600 استشارة طبية طارئة عبر خدمة الطب الاتصالي

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“صحة جازان” تقدم أكثر من 600 استشارة طبية طارئة عبر خدمة الطب الاتصالي

“صحة جازان” تقدم أكثر من 600 استشارة طبية طارئة عبر خدمة الطب الاتصالي
صحة جازان
http://almnatiq.net/?p=1042756
المناطق- واس:

قدمت صحة جازان، ممثلة في خدمة الطب الاتصالي، أكثر من 600 استشارة طبية طارئة في مختلف التخصصات الطبية للمرضى، بجميع المستشفيات الطرفية والمرجعية، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت أن خدمة الطب الاتصالي وفرت عناء التنقل والتحويل بين المستشفيات، وسهلت على المرضى حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة بجودة عالية، بجميع التخصصات العلاجية والدقيقة، حيث بلغ عدد استشارات الطب الباطني 300، و200 استشارة في الجراحة العامة.

إضافة إلى 80 استشارة طبية في النساء والولادة والحضانة والعناية المركزة لحديثي الولادة وطب الأطفال العام، و20 استشارة طبية في تخصصات الطب النفسي وطب السموم والأشعة التداخلية والتخدير والدرن والمناعة، بحسب صحة جازان.

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