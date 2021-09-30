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“البنك المركزي” يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية

“البنك المركزي” يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية

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“البنك المركزي” يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية

“البنك المركزي” يعتمد منتج تأمين الطرود البريدية
http://almnatiq.net/?p=1042757

اعتمد البنك المركزي، منتج تأمين الطرود البريدية لعدد من شركات التأمين؛ لتغطية مخاطر نقل الطرود البريدية  في حال الفقدان أو التلف، لطرحه في سوق التأمين السعودي.

وأوضح “البنك المركزي” أن هذه الخطوة تأتي استمراراً للجهود في دعم قطاع التأمين لتطوير وطرح منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة؛ تحقيقاً المستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

 

وقال “البنك المركزي” في بيان له، إنّ اعتماد هذا المنتج جاء بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعماً مساعي الهيئة في مواكبة نمو القطاع وتطوير بنيته التحتية، بما ينعكس على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة منصة لوجستية عالمية رائدة، ومحور ربط للقارات الثلاث، وبما يكفل حماية حقوق المستفيدين، ويُسهم في تحسين تجربتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في قطاع البريد، وضمان تعويضهم مادياً في حال فقدان أو تلف الطرود، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في المحتوى المحلي، وخفض التكلفة على مقدمي خدمات الطرود.

 

وأوضح  أن منتج تأمين الطرود البريدية المطروح من خلال شركات التأمين العاملة في المملكة؛ تم تطويره والعمل عليه من منطلق تعزيز ودعم التجارة الإلكترونية؛ نظراً للنمو المتزايد في حركة التجارة الإلكترونية مؤخراً في المملكة، الذي زاد بدوره عمليات شحن الطرود البريدية محلياً ودولياً، والمساهمة في أدوات إدارة المخاطر المرتبطة بها، ورفع مستوى الثقافة التأمينية لدى قطاع الخدمات البريدية؛ للحصول على تغطيات تأمينية ملائمة تلبي احتياجات القطاع البريدي.

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