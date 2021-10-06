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فيديو لغزال تائه يتجول وسط حي الندى بالرياض.. و”الحياة الفطرية” تتفاعل معه 

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فيديو لغزال تائه يتجول وسط حي الندى بالرياض.. و”الحياة الفطرية” تتفاعل معه 

فيديو لغزال تائه يتجول وسط حي الندى بالرياض.. و”الحياة الفطرية” تتفاعل معه 
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية
http://almnatiq.net/?p=1042764
محررو المناطق:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لغزال يتجول منفردًا في أحد الشوارع بحي الندى في منطقة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الغزال وهو يبحث عن الكلأ في ساحة بوسط الحي، فيما أكدت إحدى المواطنات ناشرة الفيديو أن الغزال يبدو أنه تائه، مطالبة الجهات المعنية بالإسراع لإنقاذه، لأنه بات في موقع قريب من الشارع العام.

من جانبه، تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع فيديو الغزال المتداول معلقًا: “نقدر اهتمامكم.. نأمل منكم تزويدنا على الخاص بالموقع بشكل دقيق، أو ورقم جوال للتواصل”.

 

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