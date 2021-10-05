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أمانة الشرقية تطلق خدمة جديدة للمستثمرين احتفاءً باليوم العالمي لتجربة العميل 

أمانة الشرقية تطلق خدمة جديدة للمستثمرين احتفاءً باليوم العالمي لتجربة العميل 

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أمانة الشرقية تطلق خدمة جديدة للمستثمرين احتفاءً باليوم العالمي لتجربة العميل 

أمانة الشرقية تطلق خدمة جديدة للمستثمرين احتفاءً باليوم العالمي لتجربة العميل 
أمانة المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1042770
المناطق- المنطقة الشرقية:

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية خدمة جديدة للمستثمرين، احتفالا باليوم العالمي لتجربة العميل، تتمثل بقيام مركز التميز الاستثماري، بتوصيل العقود الاستثمارية لمقرات المستثمرين دون الحاجة لحضور المستثمر دعماً وتيسيراً عليهم، وتعتبر هذه الخطوة مقدمة لتفعيل العقد الاستثماري الرقمي بالتنسيق مع الجهات المختصة للتصديق الرقمي.

وقال المهندس حمدان العرادي، وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات، إن هذه المبادرة تأتي حرصا من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير للارتقاء بمنظومة الاستثمارات وخدمة المستفيدين منها.

وأضاف هذه الخدمة تهدف إلى رفع جاذبية الاستثمارات بالقطاع البلدي والتيسير على المستثمرين ورواد الأعمال توسيع مشاركتهم في تنمية المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين خدمة المستثمرين وتذليل أي عوائق أمامهم ومساندتهم في مجال الاستثمار والأعمال.

وأوضح “العرادي”، أن منظومة تجربة خدمة العميل ساهمت بإنجاز أكثر من 99% من المعاملات الاستثمارية بجهود فرق العمل بالأمانة، كما تم تفعيل التوقيع الرقمي لأكثر من 8500 وثيقة رقمية عبر التحول الرقمي مما ساهم في الارتقاء بمؤشرات الأداء وتسريع الأعمال والارتقاء بجاذبية الاستثمار بالأمانة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمانة أطلقت منظومة تجربة خدمة العميل من خلال مركز التميز الاستثماري، الذي يختص لخدمة المستثمر ورواد الأعمال، ويعمل على الارتقاء بمنظومة المستثمرين ورواد الأعمال، حيث يتضمن قياس نسب رضا المستفيدين في قطاع الاستثمارات لضمان التحسين باستمرار للخدمات المقدمة عبر تقصي الملاحظات والمقترحات والأفكار وإشراك المستثمرين ورواد الأعمال في صناعة الاستثمارات وابتكارها، والتي من شأنها الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية بالأمانة وتحقيق التنمية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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