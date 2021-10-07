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القبض على نجم فريق برايتون الإنجليزي.. ما السبب؟

القبض على نجم فريق برايتون الإنجليزي.. ما السبب؟
http://almnatiq.net/?p=1042809
المناطق- وكالات:

للاشتباه في قيامه باعتداء جنسي، ألقت قوات الشرطة القبض على لاعب في فريق برايتون الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في أعقاب ادعاء سيدة تعرضها لهجوم في بلدة بمقاطعة ساسكس.

وبحسب ما ذكرته شرطة ساسكس، فإن رجلين أحدهما في الأربعينيات وآخر في العشرينيات، ألقي القبض عليهما عقب الحادث المزعوم في مكان ببرايتون في الساعات الأولى من الأربعاء.

وذكرت تقارير صحفية إنجيلزية، أن نادي برايتون أكد في وقت لاحق أن هناك لاعباً مشارك في التحقيقات.

ونقلت التقارير عن متحدث رسمي عن شرطة ساسكس قوله، ألقي القبض على رجلين بعدما أبلغت سيدة عن تعرضها لاعتداء جنسي في مكان في برايتون. في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأضاف:” رجل في الأربعينيات وآخر في العشرينات، من برايتون، ألقي القبض عليهما للاشتباه في مشاركتهما في الاعتداء الجنسي ومازالا في الحجز حتى هذا الوقت”.

من جانبه، علق متحدث رسمي عن برايتون على تلك الأخبار بقوله: “النادي على علم أن أحد لاعبيه يساعد الشرطة في التحقيق في الجريمة المزعومة. ما زال الأمر يخضع لإجراءات قانونية ولذلك، فإن النادي غير قادر على إجراء تعليق إضافي في هذا التوقيت”.

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