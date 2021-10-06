تصفيات كأس العالم 2022.. مواجهات نارية في طريق الأخضر أمام اليابان والصين

محررو المناطق:

يشارك المنتخب الوطني خلال هذه الفترة في العديد من المباريات في التصفيات الآسيوية النهائية، ضمن مونديال كأس العالم 2022 المقام في قطر، حيث من المقرر أن يلعب الفريق الأخضر خلال هذه الفترة مباراتين أمام اليابان والصين.

مباراة المنتخب الوطني واليابان

حيث يخوض المنتخب الوطني مواجهة قوية مرتقبة حين يواجه نظيره الياباني، مساء اليوم الخميس، عبر قنوات SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية، بينما يخوض الأخضر المواجهة الثانية مع الصين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 من أكتوبر الشهر الجاري.

ترتيب مجموعة الأخضر

ويحتل “الأخضر” المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط من فوزين، بينما يحتل منتخب اليابان المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد وخسارة، خلال أول جولتين حتى الآن.

زيادة أعداد الحضور الجماهيري

وأصدرت وزارة الرياضة، قرارًا برفع نسبة الحضور الجماهيري لمباراتي المنتخب القادمتين أمام اليابان والصين إلى 100% رغبة في دعم مسيرة المنتخب في مشواره المهم بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد موافقة الجهات المعنيّة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري وبشكل استثنائي إلى مئة بالمئة في المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني أمام اليابان يوم الخميس الموافق 7/10/2021 ، ةأمام الصين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات ذاتها”.

وأوضحت :”حضور الجماهير للمباراتين سيكون مقتصرًا فقط على الجماهير الرياضية (فوق 12 عامًا)، والذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وفقًا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق “توكلنا”.

وتابعت:” نؤكد على الجماهير الرياضية بضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات أثناء الدخول والخروج، وطوال فترة تواجدهم في المدرجات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظًا على سلامة الجميع”.