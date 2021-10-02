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تحت شعار “كيف كنت وين صرت”.. صحة حفر الباطن تفعل حملة سرطان الثدي لعام 2021

تحت شعار “كيف كنت وين صرت”.. صحة حفر الباطن تفعل حملة سرطان الثدي لعام 2021

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تحت شعار “كيف كنت وين صرت”.. صحة حفر الباطن تفعل حملة سرطان الثدي لعام 2021

تحت شعار “كيف كنت وين صرت”.. صحة حفر الباطن تفعل حملة سرطان الثدي لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=1042815
المناطق- المنطقة الشرقية:

تواصل صحة حفر الباطن الحملة التوعوية لسرطان الثدي لشهر أكتوبر لعام 2021 تحت شعار “كيف كنت وين صرت ” وتهدف الحملة إلى توعية النساء للتشخيص المُبكر للوقاية من سرطان الثدي، وتشتمل الحملة على أركان توعوية في جميع المراكز الصحية والمستشفيات، ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي صحة حفر الباطن إلى رفع مستويات الوعي لدى النساء بضرورة إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي ورفع معدل الوقاية، كما خصصت صحة حفر الباطن 3 عيادات للفحص عن سرطان الثدي عبر جهاز “الماموغرام” في مستشفى حفر الباطن المركزي ومستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال.


ودعت صحة حفر الباطن النساء فوق سن الأربعين إلى حجز مواعيد في العيادات عن طريق الاتصال على رقم 937 أو عبر تطبيق موعد للوصول لأقرب مركز صحي بهدف الكشف عن سرطان الثدي.

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