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مبادرة جدة الخضراء.. أمانة المحافظة تشرك المتطوعين في زراعة 1900 شتلة

مبادرة جدة الخضراء.. أمانة المحافظة تشرك المتطوعين في زراعة 1900 شتلة

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مبادرة جدة الخضراء.. أمانة المحافظة تشرك المتطوعين في زراعة 1900 شتلة

مبادرة جدة الخضراء.. أمانة المحافظة تشرك المتطوعين في زراعة 1900 شتلة
http://almnatiq.net/?p=1042824
المناطق - مكة المكرمة:

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتشجير بالشراكة مع االفرق التطوعية 13 مبادرة ضمن مبادرة جدة الخضراء والتي استهدفت زراعة أكثر من 1900 شتلة في الحدائق والمماشي، وذلك في إطار فعاليات وبرامج اليوم الوطني السعودي 91.

وأوضح مدير عام الحدائق والتشجير المهندس عمرو الغامدي، أن المبادرات جرى تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بهدف إشراك المتطوعين في الاهتمام بالبيئة والعمل على زيادة المسطحات الخضراء.

وأوضح الغامدي، أن الأمانة استهدفت زراعة الشتلات في 13 موقعا اشتملت على الحدائق والمماشي، كما اكتسب المتطوعون خلالها مهارات معرفية وتطبيقية في طريقة زراعة الشتلات بالطرق الصحيحة، بالإضافة لتعزيز الوعي البيئي لجعل مدينتنا خضراء.

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