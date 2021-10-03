استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الطائف تنهي فحص شبكات تصريف المياه

المناطق - مكة المكرمة:

أنهت أمانة الطائف فحص شبكات تصريف مياه الأمطار لضمان تدفق المياه إلى العبارات والمناهل ومجاري الأودية خلال موسم الأمطار، واعتماد آلية التنفيذ في المواقع غير المخدومة بشبكة التصريف، إلى جانب برامج المراقبة والتحكم للإنفاق وتشمل نظام مراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية، وتشغيل المضخات الغاطسة آلياً، وتجهيز فرق العمل الميدانية.

ودعت أمانة الطائف المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن الملاحظات وتقديم المقترحات على مدار الساعة عبر غرفة العمليات ومركز طوارئ الأمانة 940.