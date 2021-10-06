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تُرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: غدًا ذروة شهب التنين 2021

تُرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: غدًا ذروة شهب التنين 2021

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تُرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: غدًا ذروة شهب التنين 2021

تُرى بالعين المجردة.. “فلكية جدة”: غدًا ذروة شهب التنين 2021
شهب التنين
http://almnatiq.net/?p=1042837
المناطق - واس:

تشهد سماء الوطن العربي، غدًا الجمعة ذروة تساقط شهب التنين أو التنينيات في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوبات أو أجهزة رصد خاصة.

وقال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن زخة شهب التنينيات تحدث عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب “جياكوبوني زينر” أثناء دورانها حول الشمس، وأن الحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض, وتحترق في صورة شهب التنينيات, وليس لذلك أي تأثير.

وأشار إلى أن شهب التنينيات تنشط سنوياً لفترة قصيرة من 6 – 10 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل, فإن نقطة تساقط هذه الشهب تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل، مفيداً أنه -عند تعقب مسار شهب التنينيات- سيُلاحظ أن نقطة انطلاقها من رأس مجموعة نجوم التنين بالأفق الشمالي بالقرب من النجمين التنين ورأس الثعبان ،ولكن ليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق شهب التنينيات؛ فهذه الشهب سوف تظهر من أي مكان في السماء.

وأوضح  أن أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب سيكون مباشرة بعد بداية الليل من موقع مظلم تماماً بعيداً عن أضواء المدن, والنظر باتجاه الأفق الشمالي. ستحتاج عين الإنسان لحوالي 20 دقيقة لتتكيف مع الظلمة, ويجب على الراصد أن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب.
يذكر أن شهب التنين تتساقط من 5 إلى 10 شهب بالساعة الواحدة أما عدد الشهب الفعلي للشهب المتساقطة فلا يمكن .

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