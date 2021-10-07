أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية، من ضبط 69 مخالفة، وإغلاق منشأة واحدة مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، جاء ذلك خلال جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة تم تنفيذها أمس الأربعاء.

وقالت الأمانة، إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 12 بلاغ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.