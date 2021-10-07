احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة
أبرز المواد
 وزارة الخارجية: نعرب عن بالغ الأسى في ضحايا زلزال باكستان
أبرز المواد
 استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الطائف تنهي فحص شبكات تصريف المياه
أبرز المواد
 مبادرة جدة الخضراء.. أمانة المحافظة تشرك المتطوعين في زراعة 1900 شتلة
أبرز المواد
 فيديو لغزال تائه يتجول وسط حي الندى بالرياض.. و”الحياة الفطرية” تتفاعل معه 
أبرز المواد
 تحت شعار “كيف كنت وين صرت”.. صحة حفر الباطن تفعل حملة سرطان الثدي لعام 2021
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة مفخخة: تصعيد خطير وعمل جبان
أبرز المواد
 توجيه جديد من التعليم للجامعات بشأن الزي الرسمي للطلاب
أبرز المواد
 ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “شاهين” في عمان إلى 12 قتيلًا
أبرز المواد
 لرفع نسب التوظيف.. جامعة الأعمال والتكنولوجيا تدعم سوق العمل بتخصصاتها
أبرز المواد
 “عفوًا.. لقد نفذت جميع المواعيد”.. مواطنون يشتكون من توقف الحجز عبر تطبيق “خدمات المرضى”
أبرز المواد
 محافظ النعيرية يتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمحافظة
أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة

أبرز المواد
وزارة الخارجية: نعرب عن بالغ الأسى في ضحايا زلزال باكستان

وزارة الخارجية: نعرب عن بالغ الأسى في ضحايا زلزال باكستان

أبرز المواد
استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الطائف تنهي فحص شبكات تصريف المياه

استعدادًا لموسم الأمطار.. أمانة الطائف تنهي فحص شبكات تصريف المياه

أبرز المواد
مبادرة جدة الخضراء.. أمانة المحافظة تشرك المتطوعين في زراعة 1900 شتلة

مبادرة جدة الخضراء.. أمانة المحافظة تشرك المتطوعين في زراعة 1900 شتلة

أبرز المواد

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1400 جولة رقابية وتضبط 69 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1042840
المناطق- المنطقة الشرقية:

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية، من ضبط 69 مخالفة، وإغلاق منشأة واحدة مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، جاء ذلك خلال جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة تم تنفيذها أمس الأربعاء.

وقالت الأمانة، إنها استقبلت عبر مركز البلاغات 940 عدد 12 بلاغ، عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تطلق خدمة جديدة للمستثمرين احتفاءً باليوم العالمي لتجربة العميل 

أمانة الشرقية تطلق خدمة جديدة للمستثمرين احتفاءً باليوم العالمي لتجربة العميل 
إغلاق 28 منشأة مخالفة في جدة ضمن جولات متابعة الإجراءات الاحترازية

إغلاق 28 منشأة مخالفة في جدة ضمن جولات متابعة الإجراءات الاحترازية
“بلدية الصرار” تنشئ ممشى صحي بطول 125 متر طولي

“بلدية الصرار” تنشئ ممشى صحي بطول 125 متر طولي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*